'Ndrangheta: blitz contro cosca di Crotone

La Polizia sta eseguendo una serie di misure cautelare nei confronti di presunti appartenenti ad una cosca della 'ndrangheta crotonese. L'indagine, diretta dalla Dda di Catanzaro, è stata condotta dai poliziotti delle squadra mobili di Catanzaro e Crotone e del Servizio centrale operativo. I destinatari delle misure sono diverse persone ritenute appartenenti ad una cosca responsabile, secondo inquirenti e investigatori, di reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Crotone alla quale parteciperanno il procuratore della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Vincenzo Luberto, il questore di Crotone Massimo Gambino e i dirigenti dello Sco e della squadra mobile di Crotone.