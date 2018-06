Nubifragio in città

Violento nubifragio sul capoluogo calabrese. Le intense e incessanti precipitazioni che si sono abbattute in poche ore hanno provocato non pochi disagi alla viabilità. Le strade in alcuni punti sono diventate impercorribili poiché completamente allagate, numerose infatti le automobili che sono state soccorse. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro hanno operato incessantemente per rispondere alle richieste d’intervento che sono giunte nella sala operativa. I quartieri più colpiti sono quelli a sud, dove sono stati registrati casi di tombini fuoriusciti dalla sede stradale, infiltrazioni d’acqua in abitazioni e strade allagate.