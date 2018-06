"Gratta" e vince due milioni

Acquistando un tagliando "Gratta e vinci" da 10 euro è riuscito a portare a casa una vincita da due milioni di euro. E' successo a Catanzaro nel box Joker Games di un centro commerciale.

Nessuna idea su chi possa essere il fortunato vincitore che ha centrato la straordinaria vincita. "Qui giocano in molti - ha dichiarato il titolare dell'esercizio - e non posso certo immaginare o ipotizzare assolutamente nulla. Può anche darsi che si tratti di una persona non della zona. L'importante è che la fortuna abbia baciato qualcuno, giovane o anziano, che ha veramente bisogno. Un bel gruzzolo, in grado certamente di cambiargli la vita".