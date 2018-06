Caschi e pistola trovati da carabinieri, sventata azione criminale

Due caschi con visiera ed una pistola semiautomatica clandestina con il caricatore e 13 colpi sono stati trovati, nella notte, dai carabinieri all'interno di un'auto, risultata rubata a Lamezia Terme, posteggiata in un parcheggio di Vibo Valentia.

Nelle immediate vicinanze del veicolo i militari hanno trovato anche uno scooter Honda con il telaio a cui era stata applicata una targa appartenente ad un altro motociclo. I mezzi sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti scientifici. E' ipotizzabile che l'arma rinvenuta unitamente ai caschi ed ai veicoli fossero stati lasciati in quella zona per essere utilizzati nella commissione di altri reati.(ANSA)