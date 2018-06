Sequestrati beni ad armiere di una cosca vibonese

La Direzione investigativa

antimafia di Catanzaro ha sequestrato beni riconducibili a

Antonio Caglioti, di 61 anni, sorvegliato speciale di ps,

arrestato nell'estate del 2013, insieme ai suoi più stretti

familiari, nell'ambito dell'operazione "Gringia" con cui la Dda

di Catanzaro ha fatto luce sulla violenta faida di 'ndrangheta

che, tra il settembre del 2011 e il novembre del 2012, ha visto

contrapposte, nell'area vibonese, i Patania e i

Petrolobartolotta di Stefanaconi, sostenute dai Mancuso, contro

la "Società di Piscopio".

L'uomo è stato poi condannato in via definitiva a 4 anni e

8 mesi di reclusione per violazione della normativa sulle armi

in quanto ritenuto, insieme ai parenti coinvolti, "sodale alla

cosca Patania, con specifico ruolo di armiere del clan".

Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di

Vibo Valentia dopo la proposta avanzata dal Direttore della Dia

e fondata sull'esito di indagini patrimoniali svolte dagli

investigatori della Sezione Operativa di Catanzaro (per gli anni

dal 1998 al 2015) che hanno evidenziato "una evidente

sproporzione tra i redditi dichiarati da Caglioti e dal proprio

nucleo familiare" rispetto al loro tenore di vita.

In particolare la Dia ha sequestrato una ditta individuale

dedita alla colture olivicole; una dedita alle coltivazioni

agricole associate all'allevamento di animali; 14 terreni con un

un'estensione complessiva pari a 100.000 mq; 6 rapporti

finanziari; 5 automezzi; un immobile adibito ad abitazione e

magazzini. Il valore dei beni sequestrati è di circa 300 mila

euro.