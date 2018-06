Autovettura va a fuoco durante la marcia 

NICOTERA (Vivo Valentia)

Sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un tubo della benzina l’incendio di una Fiat 500 che, nella mattinata di ieri, ha preso fuoco mentre attraversava via Madonna delle Grazie, alla periferia sud di Nicotera. In un baleno l’autovettura si è trasformata in una palla di fuoco.

Il proprietario, S. F., si sarebbe accorto delle fiamme che fuoriuscivano dal motore mentre era già in auto. Impaurito è stato costretto, quindi, a fermarsi, a mettersi in sicurezza e ad allertare immediatamente i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che giunti sul posto hanno spento le fiamme. A causa delle violenza dell’incendio, alimentato dal carburante e del fatto che le fiamme si sono propagate rapidamente, l’intervento dei Vigili del fuoco non ha potuto salvare il mezzo, completamente carbonizzato. (o.c.)