Riapre l'aeroporto, oggi il primo decollo

Riprenderà oggi, ufficialmente, l’attività dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone. L’ultimo volo era partito il 31 ottobre 2016 in direzione Bergamo, il vettore era Ryanair. E per uno strano caso del destino oggi sarà proprio un aereo Ryanair, proveniente da Bergamo, ad atterrare sulla pista del Sant’Anna dopo quasi due anni di inattività. L’arrivo è previsto per le 13:20, lo stesso volo ripartirà poi alle 13:45.

Lo scalo pitagorico aveva chiuso i battenti nel dicembre del 2016, a seguito del fallimento della società di gestione Sant’Anna spa, ed aveva riaperto il 28 novembre 2017, dopo che Sacal si era aggiudicata il bando per la gestione dei servizi a terra. Ma da novembre ad oggi erano partiti ed atterrati solo voli charter, quasi tutti con a bordo le squadre del campionato di calcio di serie A nel quale militava il Crotone.

Oggi, invece, riprendono ufficialmente i voli di linea con due tratte: una per Bergamo, con voli giornalieri, e una per Pisa, con voli tre volte alla settimana; entrambe le tratte sono coperte dal vettore low cost irlandese. Una buona notizia ma non troppo, perché il contratto tra Sacal e Ryanair al momento è soltanto fino alla fine di ottobre, mentre il volo per Pisa sarà interrotto il 31 agosto.