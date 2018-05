Incendio in ristorante, probabile causa accidentale

Un incendio è divampato oggi nel ristorante braceria "Ferru & Focu" a Soverato. Le fiamme hanno interessato la cucina ed un locale sottoscala adibito a deposito di materiale vario. La sala ristorante che ospita la clientela ha riportato danni da annerimento alle pareti dovuti al fumo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal locale distaccamento e dalla sede Centrale di Catanzaro con supporto di autobotte che hanno operato per domare l'incendio evitando che le fiamme si propagassero all'intero locale nonché alle abitazioni situate nei piani superiori dello stabile.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Al momento l'ipotesi di un incendio accidentale è la più accreditata. (ANSA)