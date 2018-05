Pistola clandestina in casa, arrestati anziani coniugi

I carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, nell'ambito di periodici controlli amministrativi alle armi legalmente detenute, hanno arrestato due coniugi di 82 e 74 anni per detenzione abusiva di una pistola con matricola abrasa. I due sono stati posti ai domiciliari.

Nel corso del controllo, i militari si sono accorti che i proiettili detenuti dall'uomo erano in numero molto superiore - 103 contro 25 - a quelli autorizzati. Quindi hanno deciso di perquisire l'abitazione della coppia trovando la pistola e 61 colpi compatibili per l'arma. (ANSA)