Schianto contro un muretto, morto 26enne

Sale ancora il numero delle vittime di incidenti stradali dopo il tragico impatto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. A perdere la vita questa volta, un giovane di 26 anni Antonio Arena originario di Pernocari di Rombiolo. Il terribile urto è avvenuto tra mezzanotte e mezza e l’una lungo la Strada provinciale 30 tra Mesiano e Rombiolo, senza coinvolgere altri veicoli.

Arena viaggiava a bordo della sua auto quando, arrivato nei pressi del ristorante “La Pignata”, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muretto posto al ciglio della strada. Inutile il tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, poiché già all’arrivo dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia il giovane è stato rinvenuto esanime a terra.

Sulla dinamica del sinistro indagano ora i Carabinieri della Compagnia di Tropea, i quali restano per il momento in attesa di ricevere i dati degli esami alcolemici e tossicologici, così come resta ancora da chiarire se a determinare questo epilogo sia stata la forte velocità. Quel che subito però è apparso chiaro ai militari è che il giovane, dopo numerosi ribaltamenti del veicolo, è balzato fuori andando ad impattare sull’asfalto e, probabilmente, perdendo la vita sul colpo. Questa ennesima tragedia, che lascia sgomenta tutta la comunità, porta ancora una volta a focalizzare l’attenzione sulle precarie condizioni stradali del Vibonese e a puntare il dito contro i responsabili di un’adeguata sicurezza stradale.

Curve progettate troppo strette, assenza di guardrail in tratti pericolosi o la mancata sostituzione di quelli divelti, così come l’assenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale non fanno altro che mostrare la fragilità di un territorio già martoriato da ulteriori disagi.