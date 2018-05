Scontro auto-moto, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106, nel territorio di Sellia Marina. I feriti sono una donna, che si trovava alla guida di un’autovettura Ford Fiesta, ed un uomo che era in sella ad una moto Harley Davidson e che è stato trasportato nell’ospedale di Catanzaro. Non sarebbero gravi. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo della frazione Uria. Le cause dell’incidente saranno accertate dai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Sellia Marina, mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Molti i rallentamenti.(ro.st.)