Trovato con hashish, arrestato 18enne

Un diciottenne è stato arrestato e posto ai domiciliari da personale della Squadra volante della Questura di Catanzaro e del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. Il giovane è stato notato in in piazza Montegrappa, zona affollata da pendolari soprattutto giovani, poiché punto di arrivo e partenza di autobus di linee per il territorio provinciale di Catanzaro. Il diciottenne era a bordo di una Ford Kia e quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo ha manifestato immediatamente agitazione. Perquisito è stato trovato in possesso di 315 in banconote di piccolo taglio di cui non ha saputo fornire una spiegazione. I poliziotti gli hanno trovato anche 12,98 grammi di hascisc ed hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dove sono stati trovati altri 50,73 grammi della stessa sostanza. (ANSA)