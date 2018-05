Omicidio Lazzaro, arrestato 19enne

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in relazione all'omicidio di Bruno Lazzaro, il giovane ucciso a Sorianello il 4 marzo scorso. Destinatario dell'ordinanza è Gaetano Muller, di 19 anni, ritenuto esponente del clan degli Emanuele, vicino alla stessa famiglia Lazzaro, e arrestato nella recente operazione Black Windows, sul duplice tentato omicidio di Alex Nesci e del fratellino down.

Ieri Muller, per l'operazione Black Windows, aveva lasciato gli arresti in carcere per passare a quelli domiciliari su disposizione del Tribunale della libertà di Catanzaro. I carabinieri, per evitare qualsiasi possibilità di fuga del giovane, hanno subito eseguito l'ordinanza del gip su richiesta della Procura di Vibo.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nella conferenza stampa in programma alle 18 al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia alla presenza dei magistrati che hanno coordinato le indagini. (ANSA)