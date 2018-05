Giro di spaccio nel Lametino, otto arresti

I carabinieri hanno eseguito, tra Lamezia Terme, Pianopoli, Serrastretta e Montecatini Terme (Pistoia), un'ordinanza di custodia cautelare (2 misure in carcere e 6 agli arresti domiciliari) emessa dal Gip del Tribunale di Lamezia su richiesta della Procura, nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti, detenzione, porto e utilizzo di ordigni esplosivi, detenzione illegale di armi e furto aggravato. L'operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Lamezia Terme, supportati dal Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, da personale della Compagnia di intervento operativo del Battaglione Calabria e da unità cinofile. Le operazioni sono ancora in corso con l'esecuzione di numerose perquisizioni. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma alle 10.30 nella Procura della Repubblica di Lamezia.