Tentato omicidio per debito non saldato, 2 arresti

I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia con il supporto di quelli di Vimercate (Milano) e di Cassano d'Adda (Milano) hanno eseguito, a Briatico e Mesate (Milano), una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, di tentato omicidio, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini avrebbero permesso di risalire ed identificare due giovani di Briatico, già noti alle forze dell'ordine, ritenuti al vertice di una rete di spaccio e che si sarebbero resi autori del tentato omicidio di un loro coetaneo avvenuto a Briatico agli inizi del gennaio scorso alla base del quale ci sarebbe stato un debito di droga mai saldato. I particolari dell'operazioni saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.45 al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia.