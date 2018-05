Catanzaro, ritrovati i corpi dei due ragazzi

Sono stati individuati e recuperati i corpi dei due ragazzi del Gambia che erano dispersi in mare da ieri pomeriggio nel quartiere marinaro del comune di Catanzaro.



L'allarme era scattato intorno alle 17. I ragazzi extracomunitari erano intenti a giocare sulla spiaggia quando il pallone è terminato in mare. Per recuperarlo, uno dei due si è tuffato in acqua ma le forti correnti lo hanno trascinano senza più riemergere. Il secondo è accorso in soccorso dell'amico ma, anche quest'ultimo non è riemerso dal fondo del mare. Anche un terzo giovane ha provato ad aiutare gli amici senza successo ma per fortuna è riuscito a tornare a riva.

Sul posto in prima battuta i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, guardia costiera, polizia e carabinieri che hanno dato inizio alle ricerche mentre un elicottero della protezione civile regionale ha sorvolato la zona.



Nel frattempo, allertato dalla sala operativa dei Vigli del fuoco, sono stati allertati gli uomini del nucleo sommozzatori provenienti dal comando provinciale di Reggio Calabria. Ma anche le loro ricerche hanno avuto esito negativo. Le operazioni sono state sospese alle 22.45 di ieri per poi riprendere questa mattina all’alba quando, dopo poco tempo, sono stati individuati e recuperati i corpi senza vita dei due giovani.