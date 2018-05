Scontro tra due vetture, morto 72enne

Un uomo, M.B., di 72 anni, è morto a Crotone in un incidente stradale avvenuto nell'abitato cittadino. L'anziano era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, si pensa ad un malore, ha perso il controllo della vettura. L'auto una Lancia Y avrebbe superato lo spartitraffico finendo sulla corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura, una Mercedes Classe 3, in transito con a bordo due persone. Gli occupanti della Mercedes sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso con diverse contusioni. Subito dopo lo scontro il conducente della Lancia Y era vivo, ma è deceduto poco dopo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia locale di Crotone, i sanitari del Suem 118 e la Polizia di Stato. Il pm di turno, Andrea Corvino, ha disposto il sequestro delle auto coinvolte nell'incidente.(ANSA)