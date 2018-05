Esplosione in casa: procuratore,non escludiamo niente

"Dobbiamo attendere le risposte scientifiche". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia al termine del sopralluogo svolto insieme al pm Alessandro Riello, nell'appartamento della palazzina Aterp nel quale ieri sera c'è stata una esplosione che ha causato due vittime e cinque feriti tra cui tre bambine. "Le indagini - ha aggiunto - sono in corso. C'è la polizia scientifica che sta facendo i rilievi insieme ai vigili del fuoco e stiamo verificando le modalità dell'esplosione". Il Procuratore non ha confermato la presenza di esplosivi nell'abitazione, non ha escluso alcuna ipotesi: "E' stata - ha detto - un'esplosione di straordinaria potenza che ha devastato la casa anche dal lato opposto. Non possiamo al momento fare alcuna ipotesi né escludere alcunché. Attendiamo le analisi della Polizia scientifica e dei vigili del fuoco e stiamo valutando anche le lesioni che presentano le vittime. Dobbiamo attendere le risposte scientifiche".