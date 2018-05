Il presidente Oliverio indagato per abuso d'ufficio

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro su "Calabria verde", ente in house della Regione, riguardante il distacco di un dipendente. Lo ha reso noto lo stesso Oliverio . "Mi é stato notificato oggi dalla Guardia di finanza - afferma il Governatore - un 'avviso di chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art.415 bis del codice di procedura penale con una contestuale informazione di garanzia sul diritto alla difesa ai sensi dell'art.369 e 369 bis del codice penale' emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Con gli atti mi viene contestato il reato di abuso d'ufficio in relazione al proseguimento di un distacco del signor Barillaro Giuseppe, dipendente del Comune di Francica (Vibo Valentia), presso l'azienda Calabria Verde. Considerandomi estraneo ai fatti contestati - conclude - confido di chiarire quanto prima la mia posizione nelle sedi competenti".