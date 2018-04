Rogo auto, panico nel palazzo

Panico a Isca sullo Jonio a causa di un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, che ha distrutto nella notte due autovetture in sosta. Le lingue di fuoco e il fumo denso sprigionato dal rogo hanno subito messo in allarme i residenti di uno stabile vicino il cui portoncino d'ingresso è stato avvolto dalle fiamme e distrutto. Sono stati gli stessi inquilini, dopo essersi allontanati momentaneamente dalle loro abitazioni, ad allertare i soccorsi. Non si registrano danni alle persone. Annerita anche una facciata della palazzina.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che ha consentito lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della zona. Dagli esiti dei primi rilievi effettuati dai vigili non è stato trovato alcun elemento utile ad avvalorare l'origine dolosa delle fiamme. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso e nessuna ipotesi viene esclusa.(ANSA)