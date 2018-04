Poker del Crotone al Sassuolo: 4-1

Il Crotone ha battuto il Sassuolo 4-1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35ma giornata di Serie A.

Crotone (4-3-3): Cordaz 6, Faraoni 7, Ceccherini 7 (34' st Ajeti 6), Capuano 6, Martella 7; Stoian 7, Mandragora 7, Barberis 6,5 (26' st Rohden 6); Nalini 7 (40' st Sampirisi sv), Simy 7,5, Trotta 7,5 (3 Festa, 20 Pavlovic, 34 Simic, 21 Zanellato, 13 Izco, 89 Crociata, 11 Ricci, 32 Tumminello, 19 Diaby). All.: Zenga 7.

Sassuolo (3-5-2): Consigli 5; Peluso 5, Acerbi 6, Lemos 5; Rogerio 5, Duncan 6, Magnanelli 6 (18' st Mazzitelli 6), Missiroli 6,5 (36' st Matri sv), Ragusa 6 (7' st Babacar 6); Politano 6, Berardi 6,5 (77 Pegolo, 70 Marson, 38 Ferrini, 39 Dell'Orco, 55 Letschert, 8 Biondini, 22 Frattesi, 29 Cassata, 17 Pierini). All.: Iachini 6.

Arbitro: Damato di Barletta 6,5.

Reti: nel pt 3' e 29' Trotta, 16' pt e 44' st Simy, al 45' pt

Berardi (rigore).

Recupero: 2' e 3'.

Angoli: 6-4 per il Sassuolo.

Ammoniti: Mandragora, Trotta, Ajeti e Lemos per gioco falloso.

Var: 1

Spettatori: biglietti 6.347 incasso 66.220 euro; abbonati 7.253 incasso 120.920 euro. Totale spettatori 13.600 per incasso

187.140 euro.

I GOL

- 3' pt: Nel primo tempo al 3' Trotta con un tiro da fuori batte Consigli.

- 16' pt: Simy di testa approfitta di una uscita a vuoto del portiere avversario e segna.

- 29' pt: contropiede di Nalini che serve Trotta libero al centro per il tocco in rete.

- 45' pt: Berardi trasforma calcio di rigore assegnato con la Var.

- 44' st: Simy in ripartenza segna con un tiro morbido che beffa Consigli.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la partita è rimasta ferma per oltre due minuti perché il guardalinee Dobosz si è scontrato con Babacar, giocatore del Sassuolo, che si stava riscaldando. Dopo l'impatto fortuito, il guardalinee ha avuto la peggio ed è rimasto a terra dolorante, con qualche problema a respirare. Dobosz, al quale hanno prestato le cure i sanitari del Crotone, si è poi ripreso; anche Babacar non ha subito conseguenze e le squadre hanno ripreso a giocare.