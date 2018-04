La “106” miete un’altra vittima, muore automobilista di Cutro

Catanzaro

La strada statale “106” si tinge ancora una volta di sangue. L’incidente mortale si è verificato subito dopo le 18.30 di ieri nei pressi del bivio di Isola Capo Rizzuto. A perdere la vita un 59enne originario di San Leonardo di Cutro, Pasquale Miceli, che era residente a Isola Capo Rizzuto mentre altre due persone, tra cui Leonardo Nicastro, un infermiere di Isola Capo Rizzuto, sono rimaste lievemente ferite nello scontro.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Crotone, guidata dal maggiore Claudio Martino, Miceli stava viaggiando a bordo di una Fiat Grande Punto mentre la coppia era a bordo di una Volkswagen Tiguan. All’improvviso, per cause ancora in corso d’accertamento, lo scontro mortale. Miceli sarebbe morto sul colpo mentre le altre due persone sono rimaste ferite. I soccorsi sono scattati immediatamente.

