Impresa Crotone a Udine

Udinese-Crotone 1-2. Impresa dei pitagorici che battono in trasferta i friuliani nello scontro diretto. Grazie al successo il Crotone scavalca la Spal, agganciando il Chievo in zona salvezza. Bianconeri in vantaggio con Lasagna al 6, pari un minuto dopo di Simy. Nella ripresa decisiva la rete di Faraoni all'86esimo minuto.

La vittoria del Crotone a Udine pronuncia il primo verdetto della stagione, la retrocessione del Benevento. A quattro giornate dalla fine, i campani infatti sono a -14 dal quart'ultimo posto occupato dai calabresi.

Udinese-Crotone 1-2 (1-1).

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri 5; Stryger Larsen 6, Danilo 5, Samir 4.5; Widmer 5 (8' st Zampano 5.5), Barak 5.5, Behrami 6 (26' st Balic 5.5), Fofana 5.5, Ali Adnan 5; Lasagna 6; Maxi Lopez 5 (17' st Jankto 5.5) (22 Scuffet, 25 Borsellini, 10 De Paul, 13 Ingelsson, 17 Nuytinck, 18 Perica, 21 Pontisso, 23 Halffredsson, 97 Pezzella) All.: Oddo 5.

Crotone (4-3-3): Cordaz 6; Faraoni 6 (45' st Ajeti sv), Ceccherini 6, Capuano 6, Martella 6; Barberis 6, Mandragora 6, Rhoden 6; Trotta 5.5 (28 st Sampirisi sv), Simy 7, Nalini 6.5 (20' st Ricci 6.5) (3 Festa, 78 Viscovo, 13 Izco, 19 Diaby, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 32 Tumminello, 34 Simic). All.: Zenga 6.5.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.

Reti: nel pt 6' Lasagna, 7' Simy; nel st 42' Faraoni.

Angoli: 6 a 5 per l'Udinese.

Recupero: 1' e 3'.

Ammoniti: Behrami, Jankto per gioco falloso.

Var: 0.

Spettatori: 16 mila circa.

** I GOL **

- 6' pt: Maxi Lopez serve un assist per Lasagna che raccoglie al limite dell'area, si coordina e insacca a fil di palo.

- 7' pt: Nalini dalla sinistra crossa al centro, Simy anticipa Samir e sigla il pareggio.

- 42' st: Samir devia un tiro di Simy dal limite e la palla finisce sui piedi di Faraoni che da posizione defilata infila Bizzarri.