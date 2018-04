Ruba un’auto scappa a piedi e viene travolto sulla “Due Mari”

Lamezia Terme

Corre per non farsi arrestare ma è un po’ goffo e anche abbastanza in carne. E quando attraversa a piedi la superstrada dei “Due Mari”, in un rettifilo dove le auto non vanno a meno di cento all’ora, viene travolto. Lo schianto violento lo devasta. L’automobilista si ferma ma lui è steso sull’asfalto insanguinato, ha perso i sensi. Non sente nemmeno il rumore delle pale dell’elisoccorso che viene a prenderlo per portarlo all’ospedale Pugliese di Catanzaro d’urgenza.

È la storia dell’ennesimo zingaro che ruba una macchina. Questa volta però è finita davvero male. Il ladro si trova da ieri mattina in coma farmacologico nel reparto di rianimazione catanzarese. I medici si sono riservata la prognosi. Non si sa se e quando si risveglierà.

