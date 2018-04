Si schianta sulla statale, muore motociclista

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Serra San Bruno, nel Vibonese. Per cause ancora in fase di accertamento, un motociclista (le cui generalità non sono state ancora rese note dalle forze dell’ordine) è andato a schiantarsi con la moto sul tratto stradale che collega Serra San Bruno a Soriano Calabro in località Croce Ferrata. Inutili i soccorsi del medici del 118. I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno avviato indagini per capire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.