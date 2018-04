Droga, armi e oggetti per riti 'ndrangheta: 2 arresti

Detenzione illegale di armi da fuoco e detenzione illegale di stupefacenti finalizzata allo spaccio nel Vibonese. Queste le accuse per le quali i carabinieri della stazioni di Nicotera Marina, Nicotera, Limbadi, Joppolo e con l’aiuto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria con sede a Vibo Valentia, hanno tratto in arresto Domenico e Salvatore Piccolo, 26 anni e 23 anni, entrambi di Nicotera.



Nella casa di Domenico Piccolo, ucciso nel febbraio 2011 dal figlio minorenne, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità di Domenico e Salvatore Piccolo (nipoti della vittima) una pistola, un fucile, entrambi con matricola abrasa, 90 cartucce, un passamontagna, due giubbotti anti-proiettili, 282 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione nonchè vario materiale per il confezionamento. Inoltre i militari dell’Arma hanno trovato alcuni appunti usati per i rituali di affiliazione alla 'ndrangheta. I due giovani sono stati tratti in arresto e si trovano ora a disposizione della magistratura di Vibo Valentia.