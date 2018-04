Fucile e pistola in casa, arrestati fratelli

Due fratelli sono stati arrestati dai carabinieri a Nicotera Marina al termine di una perquisizione domiciliare. Si tratta di Salvatore e Domenico Piccolo, di 19 e 26 anni, nipoti di Domenico Piccolo, ucciso dal figlio minorenne nel 2011.

Nell'abitazione in uso ai due, i militari hanno trovato una pistola ed un fucile, entrambi con matricola abrasa, 90 cartucce, un passamontagna, due giubbotti anti-proiettili (di cui uno perforato), 282 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione nonché vario materiale per il confezionamento. Inoltre sono stati trovati quelli che rappresentano degli oggetti usati per i rituali di affiliazione alla 'ndrangheta. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i due giovani, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati arrestati e portati in carcere.

Domenico Piccolo fu ucciso dal figlio, allora 15enne, aiutato da un coetaneo di origini polacche. Il ragazzo entrò incappucciato nella propria abitazione insieme al complice colpendo più volte col un coltello il genitore 51enne davanti alla madre e ad un fratello. Alla base del gesto gli attriti con il padre. Entrambi i minorenni ottennero l'affidamento alla messa in prova per due anni. Domenico Piccolo era fratello di Roberto Piccolo, già noto alle forze dell'ordine e a processo per mafia, e padre degli arrestati.