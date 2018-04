Ordigno sull'auto

I carabinieri della Compagnia di Crotone sono intervenuti in via Monsignor Camillo Oliverio, per il danneggiamento dell’autovettura Fiat Punto di proprietà di un allevatore 45enne di Cutro. In particolare, i militari hanno accertato la deflagrazione, ad opera d’ignoti, di un ordigno, verosimilmente, rudimentale, posizionato sul parabrezza anteriore del predetto veicolo.

Sono in corso indagini a cura della Stazione Carabinieri di Cutro e del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone.