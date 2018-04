Cede parte controsoffitto, stop alle udienze

Udienze sospese al nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia dopo il cedimento, sulle cui cause sono in corso accertamenti, di una parte del controsoffitto. A scoprire il crollo è stato il personale in servizio nella struttura giudiziaria dove sono ospitati gli uffici della sezione previdenza e lavoro, il giudice di pace, gli ufficiali giudiziari, l'aula bunker nella quale si celebrano i processi di criminalità organizzata e la sede dell'Ordine degli avvocati.



Il crollo si è verificato nell'androne principale e in uno degli uffici di cancelleria e sarebbe stato provocato dal forte vento che, tra sabato e domenica, si è abbattuto sulla città, complici anche i lavori di ampliamento dell'edificio e la presenza al piano superiore di spazi aperti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale per i primi rilievi sui pannelli e sulla staticità del controsoffitto.