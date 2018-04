Incidenti stradali: un morto ed un ferito grave nel vibonese

E' di un morto ed un ferito grave il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamattina lungo la provinciale tra Tropea a Vibo, nel territorio di Drapia. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate. La vittima, Salvatore Montesanti, 55 anni, residente a Limbadi, era alla guida di una delle due auto. Montesanti era un operatore del 118 e nel momento dell'incidente si stava recando al lavoro. L'altra auto era condotta da una donna, M.F., di 30 anni, che ha riportato ferite gravi ed é stata portata nell'ospedale di Tropea.

Amara la sorpresa degli operatori del 118 intervenuti sul posto nel constatare che la vittima dell'incidente era un loro collega. Sul posto anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Il dirigente del 118, Antonio Talesa, ha parlato di "notizia terribile che ha scosso tutti. Salvatore era un lavoratore preparato e competente. Una perdita gravissima sotto il profilo umano e professionale".