Fiamme e morte al Tonnina's, "Genny" Fiorentino resta in carcere

Ha confermato al giudice per le indagini preliminari quanto riferito al pubblico ministero sull’incendio doloso al “Tonnina’s” Gennaro Fiorentino, il 47enne indagato in quanto ritenuto il mandante del rogo appiccato dai due giovani di Borgia, Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, morti proprio a causa di quelle fiamme che non hanno lasciato loro alcuno scampo.

Il gip non ha convalidato il fermo di Fiorentino (difeso dall’avvocato Eugenio Perrone), in quanto non ha ritenuto sussistenti i pericoli di fuga o di reiterazione del reato ma ha comunque disposto a carico dell’indagato la misura cautelare del carcere, dove si trova rinchiuso già dalla prima mattinata di venerdì scorso. Il legale del 47enne “Genny” ha già preannunciato ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare.

Le indagini della Squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Chiara Bonfadini, hanno sin da subito preso una direzione precisa, già a poche ore dallo spegnimento dell’incendio di giovedì scorso, che ha impegnato diverse squadre di vigili del fuoco.

