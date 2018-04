Bocciato il Pugliese, promosso il Mater Domini

La sanità non è solo cure, erogate o mancate. Dietro l’assistenza ai malati ci sono cifre e conti che devono tornare perché sono i quattrini (leggi: le tasse pagate da noi contribuenti) a farlo funzionare, questo sistema sanitario perennemente in rosso.

Purtroppo all’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio i conti non tornano. Anzi vanno di male in peggio, «a testimonianza di una continua ridotta efficienza operativa». Lo certifica il decreto 80/2018 del commissario ad acta Massimo Scura, che ha bocciato il nuovo piano di rientro aziendale del Pugliese-Ciaccio (la cui prima versione era già stata rispedita al mittente alcuni mesi fa perché inadeguata) mentre, con altro decreto pure firmato ieri (il numero 81/2018) ha “promosso” il piano omologo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini (che pure nella prima versione era stato restituito all’Azienda per essere emendato).

Leggi il resto dell'articolo nell'edizione cartacea