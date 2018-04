Incidente sul lavoro, due morti a Crotone

Due operai morti e un altro è rimasto ferito grave. È il tragico bilancio di quanto accaduto questa mattina, intorno alle 8, sul cantiere edile di Via Magna Grecia. I tre operai erano impegnati nei lavori di prolungamento del lungomare, quando all'improvviso il muro che delimita la strada dalla spiaggia gli è crollato addosso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I corpi delle due vittime, uno originario di Isola di Capo Rizzuto e l'altro di nazionalità rumena, sono stati estratti dagli uomini dei vigili del fuoco. Per loro non sono serviti i tentativi di rianimazione dei sanitari. Il terzo uomo coinvolto, sempre di Isola, è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del crollo.