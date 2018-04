Estorsione a bancario indagati sei crotonesi

Crotone

Lo avrebbero costretto a pagare 80mila euro per un “aiuto” in realtà rivelatosi del tutto infruttuoso, arrivando a piazzarsi nella sua casa fino al saldo del conto. Sei persone originarie della provincia di Crotone sono ora indagate a vario titolo per i reati estorsione e ricettazione ai danni di un ex bancario originario di Siena e residente a Prato.

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Verona è arrivata alla fase dalla conclusione indagini, i cui avvisi sono stati notificati ieri dai carabinieri di Prato ai sei indagati, tutti calabresi e imparentati tra loro e con interessi tra Calabria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto.

Si tratta di Vincenzo Marchio (imprenditore edile), Giovanni Minarchi, il suo genero Marco Giardini, Rocco Marchio, Umberto Ferrara e Marianna Martino (moglie di Minarchi). Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l’imprenditore toscano, rimasto vittima di una truffa da parte di un pregiudicato milanese che gli aveva sottratto 120mila euro, si sarebbe rivolto al gruppo guidato dall’imprenditore Vincenzo Marchio per cercare di recuperare i soldi. L’operazione, sempre secondo le ipotesi degli inquirenti, non sarebbe stata portata a termine ma Marchio e gli altri indagati avrebbero costretto l’ex bancario a versare comunque i soldi pattuiti per il recupero del credito. Minarchi e Giardini (di Isola Capo Rizzuto) si sarebbero persino insediati per due giorni nella casa del banchiere seguendo ogni suo spostamento fino a quando l’uomo non avrebbe pagato con due bonifici(fr.ra.)