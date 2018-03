Omicidio Ranieri, alcune persone portate in caserma

Alcune persone sono state portate nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Soverato per essere sentite in relazione all'omicidio di Antonio Ranieri, il 79enne, ucciso ieri con tre colpi di pistola alla testa in località Conca del Comune di Montauro. Al momento, comunque, non sarebbero stati eseguiti provvedimenti di fermo.

L'anziano è stato assassinato mentre si trovava vicino alla sua auto parcheggiata davanti il cancello dell'abitazione. Per gli investigatori, Ranieri - che non risulta avesse alcun tipo di rapporti con ambienti criminali - potrebbe essere stato ucciso da qualcuno che lo attendeva davanti casa. Non è ancora chiaro, però, se si sia trattato di un agguato o di una lite degenerata al culmine della quale l'omicida ha estratto la pistola sparando tre colpi uccidendo Ranieri all'istante. (ANSA)