In fiamme deposito mobili

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato, a Crotone, un capannone di 900 metri quadri adibito a deposito di mobili. Ingenti i danni.

Tutto il materiale contenuto all'interno della struttura è andato completamente distrutto. A causa dell'elevata temperatura provocata dal rogo, inoltre, si è verificata la caduta del tetto del capannone e di alcune pareti. Sul luogo dell'incendio, in località Passovecchio, appena scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di

Crotone che hanno operato per alcune ore con quattro squadre e altrettanti mezzi antincendio e un'autoscala.(ANSA)