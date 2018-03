Tocca il sedere a una collega, medico sotto processo

Una dottoressa subisce molestie da un collega. Per due volte lui le avrebbe toccato il sedere in diverse occasioni. La reazione immediata della donna è stata la consegna di un rapporto dettagliato al direttore sanitario. Ne ha parlato col marito che si è sentito offeso ancora di più essendo quel medico un suo amico.

Non è una commedia piccante di Tinto Brass o del Bagaglino, ma è accaduto nell’ospedale di Lamezia Terme, tra i letti dei pazienti, laboratori e corridoi con le barelle. I protagonisti sono due camici bianchi specialisti in reparti differenti. Ieri il medico manesco è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e calunnia e rischia qualche decennio di galera e la radiazione dall’ordine professionale, quindi la perdita del lavoro.

Proprio nel giorno in cui a Lamezia è stata inaugurata una “stanza rosa” nella caserma dei carabinieri per offrire tutta la privacy possibile alle donne coraggiose che denunciano stalker e violentatori di turno, la Cassazione ha rinviato a giudizio il medico lametino che ha fatto avance troppo esplicite alla sua collega. Il direttore sanitario dell’ospedale dopo aver ricevuto l’esposto della donna ha creduto opportuno segnalarlo alla polizia. E sono partite le indagini in tutta segretezza, perchè il fatto grave risale al 2016 ma è emerso soltanto ieri.

