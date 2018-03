Compra un mobile usato e trova un Bot che vale 150mila euro

Quando ha acquistato per soli 150 euro, quel mobile antico su Amazon, la scorsa estate, Giuseppe Padovani, ignorava che questo piccolo investimento gli avrebbe dato la possibilità di guadagnare 150 mila euro, grazie al ritrovamento di un Bot del 1954 in un cassetto. Una storia incredibile quella che ha visto protagonista un 42enne di Crotone, il quale attualmente vive e lavora a Frosinone, e che la scorsa estate, mentre era a Crotone in vacanza, aveva deciso di ristruttura la casa dei suoi genitori e di arredarla nuovamente.

Adesso la Banca d’Italia ha tempo fino alla fine di aprile per liquidare il creditore che ha già pensato di destinare la cifra per estinguere il mutuo che ha contratto per acquistare la casa in cui vive con la famiglia.

Giuseppe Padovani lavora come impiegato ed è padre di due figli. Ha vissuto a Crotone fino all’età di vent’anni.

L’articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea