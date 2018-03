L’ospedale dei reggenti, nominati 13 primari

Aggiunge confusione a confusione, nel cittadino martellato da annunci di nuove assunzioni nella sanità, la notizia che la direzione aziendale dell’ospedale Pugliese-Ciaccio ha deliberato nei giorni scorsi la nomina di ben tredici primari facenti funzioni per coprire altrettante caselle ancora vuote. «Ma come, non doveva finire l’era dei facenti funzioni?», chiede un lettore che condivide la stanchezza di tanti cittadini per comportamenti che, sia pure legittimi sul piano formale, suscitano dubbi sulla loro opportunità. Quello che lo colpisce, in particolare, è che queste designazioni decise dall’Azienda siano conferme di facenti funzioni già nominati. Una questione controversa, quella del mantenimento degli incarichi di “reggenza”. Il commissario ad acta Massimo Scura, che ha autorizzato i concorsi per coprire alcuni dei primariati affidati a “reggenti”, non nasconde la sua perplessità: «Certo, confermare lo stesso dirigente medico ha il vantaggio della continuità organizzativa. Gli svantaggi sono che non si danno opportunità di apprendimento e di nuove esperienze ad altri medici della struttura, come avverrebbe utilizzando il criterio della rotazione nella nomina dei facenti funzioni; e che si rischia di cristallizzare favori». Il riferimento è ai titoli via via acquisiti dal facente funzioni legittimamente confermato, che potrebbero avvantaggiarlo al concorso per il primariato vacante. «Può essere questo il motivo - aggiunge Scura - per cui al Pugliese non vengono quasi mai selezionati dei primari esterni».

L’articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea