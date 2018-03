Rubati otto computer in una scuola elementare

Persone non identificate hanno rubato otto computer nella scuola elementare e materna 'Codignola' di via XXV aprile, a Crotone. I malviventi dopo essere riusciti ad entrare nell'edificio hanno praticato un foro nella parete della sala professori, dove si trovavano i pc rubati, chiusa con una porta blindata.

I computer sono quelli utilizzati dai docenti per le lezioni alla lavagna interattiva multimediale e le cui memorie contengono molti lavori svolti nel corso dell'anno dai ragazzi.

I ladri non sono invece riusciti a portare via un videoproiettore.

L'allarme è stato dato dai docenti che sono entrati nella loro aula stamattina. A scuola è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti e gli specialisti della polizia scientifica che hanno svolto i rilievi a caccia di impronte e altre tracce utili a risalire agli autori del furto.