Auto si ribalta sulla ss 280, un ferito

Incidente stradale questa mattina sulla strada statle 280 all'ingresso della galleria Sansinato direzione Lamezia Terme. Una Suzuki Vitara JLX per cause in corso di accertamento si è ribaltata.

Ferito in modo non grave il conducente che è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza della vettura. Disagi per la viabilità.