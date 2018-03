Vinti due milioni di euro

Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro. È accaduto alla tabaccheria “Il Quadrifoglio” di Domenico Saporito a Petilia Policastro, nel Crotonese. Incredibile ma vero. Lo stesso signor Saporito ha appreso la notizia quando si è visto arrivare il “diploma della fortuna” per la super vincita di 2 milioni di euro realizzata nel suo punto vendita con il “Gratta e Vinci”.

Una tabaccheria fortunata, ubicata in via Berlinguer, nella parte alta della città, nei pressi di via Colla, vicino il campetto di calcio. Un’attività commerciale aperta nel 2013 e che ha registrato già alcune vincite importanti, come quella di 500 mila euro nel 2013 e di 50 mila euro nel 2014. Adesso è venuto il colpo grosso, poichè qualcuno ha trovato i suoi numeri tra quelli vincenti, nascosti sotto le pietre preziose del biglietto “Il regno delle gemme”, che presenta delle immagini relative a delle pietre preziose con uno sfondo di dune di un deserto con ori e preziosi ai lati. La vincita massima che si potesse realizzare con questo gioco è proprio di 2 milioni di euro e la probabilità di vincere è di un biglietto ogni 960mila. E questa volta il biglietto vincente è finito in questa martoriata provincia crotonese e speriamo in buone mani, cui possa far cambiare la propria vita in meglio.

Qui non si conosce assolutamente il nome del vincitore, perché, come afferma il titolare della tabaccheria, i clienti che frequentano il suo locale sono numerosi e costituiti soprattutto da operai, tra cui molti muratori. Categorie umili e precarie, quindi. E c’è da sperare che questa volta sia stato proprio uno di loro ad aver trovato la combinazione vincente. Appena diffusa la notizia, la tabaccheria è stata presa d’assalto soprattutto da curiosi, ma anche da tanta altra gente che vorrebbe poter essere contaminata dalla stessa fortuna che ha baciato questo misterioso vincitore.