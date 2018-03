Cassazione assegna un altro seggio a M5S, eletto Tucci

S'infoltisce ulteriormente la squadra di parlamentari del Movimento 5 stelle eletti in Calabria. Un nuovo seggio è stato assegnato, infatti, a Riccardo Tucci, candidato pentastellato nel collegio plurinominale Calabria 2 della Camera. Tucci, nato a Baden Sorden, in Germania, ha 32 anni e vive a Vibo Valentia. L'assegnazione del nuovo seggio, a due settimane dal voto, è stata decisa dalla Corte di Cassazione che ha accolto l'istanza in tal senso presentata alla Suprema Corte e all'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro dall'avvocato Francesco Pitaro, legale di Tucci. L'elezione di Tucci - deputato che va ad aggiungersi ai 17 parlamentari M5s già assegnati anche con riferimento al quoziente ottenuto - è stata determinata in seguito alla situazione creatasi in alcune regioni tra cui la Campania e la Sicilia dove il movimento ha avuto diritto a più seggi rispetto ai candidati presenti nelle sue liste. Per effetto quindi dell'elezione di Tucci, al terzo posto nella lista camerale Calabria 2, dopo Paolo Parentela e Federica Dieni, alla Calabria sono assegnati 21 deputati e dieci senatori, a fronte dei 30 stabiliti originariamente. (ANSA)