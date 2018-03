Crotone, nulla da fare contro la Roma

CROTONE, 18 MAR - Crotone-Roma 0-2 (0-1). Crotone (4-3-3): Cordaz 6, Faraoni 6, Ceccherini 6, Capuano 6, Martella 7; Stoian 6 (25' st Simy 5,5), Benali 6,5, Mandragora 6,5; Ricci 6,5, Trotta 6, Nalini 6 (21' pt Barberis 5 dal 31' St Crociata 6). (78 Viscovo, 3 Festa, 20 Pavlovic, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 21 Zanellato, 33 Markovic, 19 Diaby). All. Zenga 6. Roma (4-3-3): Alisson 7; Bruno Peres 6, Juan Jesus 6, Fazio 6, Kolarov 6; Pellegrini 6 (20' st Strootman 6), Gonalons 6, Nainggolan 7,5; El Shaarawy 7 (37' st Under sv), Dzeko 6,5, Gerson 6 (25' st Florenzi 6). (28 Skorupski, 18 Lobont, 44 Manolas, 13 Capradossi, 33 Silva, 43 Valeau, 14 Schick, 48 Antonucci). All. Di Francesco 6. Arbitro: Banti 5. Reti: nel pt 39' El Shaarawy; nel st 29' Nainggolan. Recupero: 2' e 3'. Angoli: 5-4 per la Roma. Ammoniti: nessuno. Espulsi: Al 3' st Zenga allontanato per proteste dall'arbitro Banti. Var: 0. Spettatori: 11.691 per un incasso di 252.350 euro. ** I GOL - 39' pt: El Shaarawy spunta alle spalle della difesa del Crotone ed insacca facile da posizione centrale. - 29' st: Nainggolan fa tutto da solo e dopo aver recuperato palla, con un diagonale da fuori area batte Cordaz.