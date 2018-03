Lino Rodio campione italiano di kick boxing

Girifalco (Catanzaro)

È un girifalcese doc il campione italiano di kick boxing. Lino Rodio, 45 anni, sposato e padre di due bambini, ha conquistato il titolo nell’incontro adrenalinico che ha avuto luogo nella gabbia allestita sulla pista della discoteca “Il Principe” di Arezzo. L’atleta girifalcese, alla fine del quinto round, ha messo ko lo sfidante aretino Lorenzo Mattani. La vittoria gli è valsa il titolo di campione italiano professionisti K1 categoria A per il 2018. L’anno precedente Rodio aveva conquistato il gradino più alto del podio anche per la categoria dilettanti. Karateka dal 1991, istruttore nella palestra Asd Center Training di Girifalco, Rodio è iscritto alla Federazione Ikta Italia e in soli due anni, da quando ha scelto di dedicarsi alla kick boxing, in quanto parte sportiva del karate, si è imposto sulla scena sportiva.(le.va.)