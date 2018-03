Sorpresi a rubare carburante, arrestati quattro giovani

A causa di un malfunzionamento nell'impianto stavano prelevando circa 4 mila litri di carburante tra benzina e gasolio da un distributore. Quattro giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato e posti ai domiciliari dai carabinieri a San Calogero con l'accusa di furto. I quattro sono stati sorpresi dai militari con le loro auto piene di taniche di carburante per un totale di 500 litri. Contattato il titolare dell'impianto, i carabinieri hanno scoperto che per un malfunzionamento del sistema erano stati sottratti, senza essere pagati, quattromila litri di carburante.