Il Iiceo Siciliani di Catanzaro vince a "Per un pugno di libri"

La classe V E del liceo scientifico "Siciliani" di Catanzaro ha vinto la puntata del 10 marzo di "Per un pugno di libri", l'ormai storica trasmissione di Raitre condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles. Gli studenti catanzaresi, preparati dall' insegnante di italiano Angela Maria Rossano, sotto la guida della dirigente, Francesca Bianco, hanno battuto i "colleghi" del liceo linguistico "Leonardo da Vinci" di Civitanova Marche rispondendo a domande sul volume "Il profumo", di Patrick Suskind.

A fianco degli studenti nella loro esperienza anche la professoressa Francesca Ferraro, che li ha accompagnati a Milano insieme ad Angela Maria Rossano, curando l'iniziativa in ogni particolare. Non é la prima volta che il liceo "Siciliani" si mette in evidenza a "Per un pugno di libri". La scuola, infatti, aveva già vinto la finale della trasmissione nel 2001 sotto la guida, all'epoca, della professoressa Elisa Stranieri, che ha voluto fornire la sua consulenza anche per l'esperienza di quest'anno.