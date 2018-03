Aggredisce e deruba l'ex fidanzata

Ha aggredito l'ex fidanzata ventenne e le ha rubato il cellulare dopo averla colpita a calci e pugni. Un uomo di 28 anni, Q.D., è stato arrestato e posto ai domiciliari, a Catanzaro, dai carabinieri con l'accusa di stalking. Nella circostanza l'uomo, dopo essersi offerto di dare un passaggio alla sua ex che si stava recando al lavoro, l'ha derubata dei soldi e del cellulare. Dopodiché l'ha picchiata provocandole delle lesioni. La ragazza, però, è riuscita a divincolarsi, grazie all'arrivo di altre persone, e si è recata dai carabinieri che dopo la denuncia della vittima hanno rintracciato e arrestato il ventottenne. In passato, la donna aveva scoperto che il fidanzato l'aveva inserita in siti web d'incontri per cederla al miglior offerente. La relazione tra i due era proseguita fino a gennaio quando la ragazza, stanca delle vessazioni subite, ha troncato il rapporto. Da allora l'uomo ha iniziato a subissarla di sms, a pedinarla e anche a picchiarla, minacciandola di morte.