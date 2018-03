Pesante intimidazione a impresa

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal NORM di Petilia Policastro, sono intervenuti presso l’impresa di lavorazione legno “Le Rose Legnami Srl”, per il rinvenimento di una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile con legato un accendino, appesa sul cancello d’ingresso della citata attività. Sono state avviate immediate indagini per accertare il movente dell’atto intimidatorio.