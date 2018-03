Incidente stradale, coinvolti tre mezzi

Incidente stradale questa mattina sulla SS106 in località Simeri Mare nella provincia di Catanzaro. Tre i mezzi coinvolti una Peugeot 2008 un Nissan Juke ed un camioncino. Le cause sono in corso di accertamento. Ferito il solo conducente della vettura Peugeot che, preso in cura dal personale Suem118 è stato trasportato presso la struttura ospedaliera di Catanzaro. Le condizioni non sono gravi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture. Attualmente si sta procedendo alla rimozione dei mezzi per ripristinare la viabilità.